Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Rollerfahrer entblößt sich vor Kind

Uelsen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntagabend vor einem elfjährigen Mädchen entblößt. Das Kind war gegen 18.15 Uhr auf dem Heimweg vom Freibad. In Höhe der Wetterschutzhütte an der Straße Am Feriengebiet traf sie auf einen Mann, der rauchend neben seinem grauschwarzen Motorroller stand. Er pfiff dem Mädchen nach, stieg auf seinen Roller und fuhr anschließend mehrfach an ihr vorbei. Dabei hatte er sein Glied entblößt und manipulierte während der Fahrt daran herum. Das Kind flüchtete in einen Kiosk und ließ von dort aus die Polizei verständigen. Der Unbekannte wirkte groß und war von schlanker Statur. Er hatte helles Haar und war mit einem hellgrauen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Eine Sofortfahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell