POL-EL: Nordhorn - Schwarzer Fiat 500 beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Montagvormittag wurde ein schwarzer Fiat 500 an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfall dürfte sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße oder auf dem Parkplatz des Ringcenters ereignet haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

