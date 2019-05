Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Graue Mercedes A-Klasse beschädigt

Freren (ots)

Zwischen dem 21. und dem 23.Mai wurde eine graue Mercedes A-Klasse an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte der Schaden auf dem Parkplatz der Volksbank, einer Drogerie oder einem Verbrauchermarkt an der Marktstraße entstanden sein. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 zu melden.

