POL-EL: Sögel - Mit Fahrrad Auto beschädigt

Sögel (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Sigiltrastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Radfahrer hatte dort gegen 8.35 Uhr einen VW Golf Plus angefahren und beschädigt. Anschließend hatte er sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Mann war mit einem blau-weiß gestreiften T-Shirt, einer dunklen kurzen Hose sowie Badelatschen bekleidet. Er hatte blondes, kurzes Haar und einen hellen Hauttyp. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

