Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwarzer 3er BMW beschädig

Haselünne (ots)

Heute Nacht kam es gegen 03:00 Uhr auf der Meppener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 3er BMW wurde dabei erheblich an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher dürfte dabei die Meppener Straße stadtauswärts befahren haben und mit dem am Fahrbahnrand stehenden BMW zusammengestoßen sein. Durch die Kollision verlor der flüchtige PKW mehrere Fahrzeugteile. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte es sich dabei um einen schwarzen Dacia Duster, Baujahr 2018/2019, handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

