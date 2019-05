Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Seniorenwohnung

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag in das Seniorenheim an der Rheiner Straße eingedrungen. Sie brachen zwischen 16 und 16.30 Uhr eine Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck aus einer Schatulle. Die Täter klingelten zuvor an der Haupteingangstür und lockten die über 80-jährige Bewohnerin aus der Wohnung. Möglicherweise kommen zwei bislang unbekannte Frauen für den Einbruch als Täterinnen in Betracht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

