Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mit 2,03 Promille am Steuer

Schüttorf (ots)

Polizeibeamte aus Bad Bentheim kontrollierten gestern am späten Abend einen Autofahrer auf der Bahnhofstraße. Der Mann fuhr mit seinem Auto in Schlangenlinien in Richtung Ortskern.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

