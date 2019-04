POL-EL: Papenburg - Brand in Pflegeheim

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Bei einem Brand in einem Pflegeheim an der Straße Am Voßschloot wurde eine 59-jährige Frau leicht verletzt. Das Feuer brach gegen 16.00 Uhr aus. Die 59-jährige Bewohnerin des Heims hatte einen Topf mit Speisen auf dem Herd vergessen. Dadurch entwickelte sich ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Die 25 Bewohner des Pflegeheims konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Papenburg und Aschendorf waren mit sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die 59-jährige Frau erlitt einen Schock, sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

