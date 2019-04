Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf A31

Wietmarschen (ots)

Gestern Abend kam es gegen 18:25 Uhr auf der A 31 zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 51-jähriger Pole aus Meppen war auf der A 31 in Richtung Emden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Lingen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf den Audi eines 22-Jährigen aus Bochum auf, der auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Audifahrer sowie ein weiterer Insasse leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 7000 Euro.

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Dieser wurde ihm bereits vor einiger Zeit nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss abgenommen.

