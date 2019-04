Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorsäge gestohlen

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag-und Mittwochmittag gelangten unbekannte Täter in einen Kleingarten am Raddeweg. Die Täter beschädigten ein Gartentor und stahlen aus einem Bauwagen eine Schubkarre sowie eine Motorsäge. Zudem brachen sie eine Gartenlaube auf und durchwühlten diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

