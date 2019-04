Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - E-Bike-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Schüttorf (ots)

Ein 70-jähriger Mann wurde gestern Nachmittag bei einem Sturz mit seinem E-Bike lebensgefährlich verletzt. Der Mann war gegen 17.40 Uhr auf dem Radweg der Quendorfer Straße unterwegs. Als er auf die Salzberger Straße abbog, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in Höhe einer Bäckerei. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Enschede gebracht. Es wird geprüft, ob der Mann zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

