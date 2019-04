Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verdächtige Substanz bei Emslandstärke GmbH eingegangen

Emlichheim (ots)

Am Donnerstagvormittag ist bei der Emslandstärke GmbH in Emlichheim ein anonymes Schreiben mit einer bislang nicht näher identifizierten chemischen Substanz eingegangen. Zwei Mitarbeiterinnen des Unternehmens waren beim Öffnen des Umschlages mit dem Pulver in Kontakt gekommen. Dem beigefügten Anschreiben nach könnte es sich bei der Substanz um einen giftigen Stoff handeln. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr dekontaminiert. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie unverletzt. Der Verwaltungstrakt wurde zeitweise vorsorglich evakuiert. Die Polizei hat den potenziellen Gefahrstoff beschlagnahmt und wird ihn nun durch Spezialisten des LKA untersuchen lassen. Darüber hinaus wird das der Substanz beigelegte Schreiben analysiert. Der Einsatz wurde gegen 14.15 Uhr beendet. Hinweise werden unter der Rufnummer (05921)3090 entgegengenommen.

