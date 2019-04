Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann schlägt Räuber in die Flucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Freitag, 29. März, ist es an der van-Delden-Straße zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Ein 20-jähriger Mann aus Hörstel hatte über die Onlineplattform Ebay-Kleinanzeigen ein Smartphone gefunden, welches er kaufen wollte. Mit dem Anbieter vereinbarte er einen Treffpunkt an der van-Delden-Straße in Nordhorn. Als er dort gegen 0.30 Uhr erschien und den Kauf abwickeln wollte, zog der angebliche Verkäufer ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 20-Jährige trat dem Mann das Messer aus der Hand und versetzte ihm einen Faustschlag. Anschließend flüchtete der Angreifer. Er wird als etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte kurzes, blondes, zur Seite gekämmtes Haar und trug eine Brille mit viereckigen Gläsern. Er sprach Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

