Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrssicherheit für die Kleinsten - Angehende Erzieherinnen und Erzieher der BBS Gesundheit und Soziales zu pädagogischen Fachkräften für Verkehrserziehung ausgebildet

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

Bereits zum sechsten Mal haben das Polizeikommissariat Nordhorn, die Verkehrswacht Grafschaft Bentheim e.V. und die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales ihr bundesweit einmaliges Projekt zur "Ausbildungsbegleitenden Qualifizierung angehender Erzieherinnen und Erzieher zur pädagogischen Fachkraft für Verkehrserziehung" durchgeführt.

Im Rahmen des freiwilligen Bildungsangebotes haben sich 30 angehende Erzieherinnen und Erzieher unter der Leitung von Herrn Eden (Polizei Nordhorn) und Herrn Siefker (BBS Gesundheit und Soziales) mit verschiedenen Frage- und Aufgabenstellungen rund um das Thema Verkehrserziehung von Kindern im Vorschulalter befasst. Ebenso informierte Frau Insa Abeling von der Gemeinde Unfallversicherung/Landesunfallkasse Niedersachsen (GUV) die Teilnehmenden über Grundlagen der Unfallverhütung sowie über Rechtsvorschriften zum öffentlichen Versicherungsschutz in Kindertagesstätten.

"Ich freue mich", so die angehende Erzieherin Frau Schütz-Räder, "dass uns seitens der Polizei und unserer Schule die Möglichkeit gegeben wurde an diesem Angebot teilzunehmen. Natürlich hatte ich das Thema Verkehrserziehung auch schon vor Seminarbesuch auf meiner beruflichen Agenda stehen, jedoch habe ich neben zahlreichen Fachinformationen sehr viele praktische Anregungen erhalten, die ich in meine zukünftige Berufspraxis als Erzieherin einfließen lassen möchte. Ich denke, dass Veranstaltungen wie diese einen unverzichtbaren Beitrag zur Förderung der Verkehrssicherheit der Kleinsten leisten, dafür vielen Dank."

Neben Frau Schütz-Räder und ihren Mitauszubildenden freuten sich auch Frau Bölle (stellv. Schulleiterin der BBS Gesundheit und Soziales) sowie Frau Dr. Timmer (Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn) über den Erfolg der Veranstaltung. Beide hoben im Rahmen ihrer Reden zur Zertifikatsübergabe hervor, dass eine nachhaltig wirkende Verkehrserziehung zu großen Teilen vom dem Engagement bzw. Herzblut abhängt, welches Erziehende in diese investieren. Dass annähernd der gesamte Abschlussjahrgang an diesem freiwilligen Angebot teilnahm, weckt große Hoffnung, dass auch die nun nachfolgende Generation von Erzieherinnen und Erzieher das Thema Verkehrserziehung für sich entdeckte und in ihre zukünftige Berufspraxis integrieren wird.

Text: Edgar Eden und Jörg Siefker

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell