Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Landwirt nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr

Lingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es bei Feldarbeiten an der Plankorther Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 68-jähriger Landwirt schwebt in Lebensgefahr. Er arbeitete zwischen 9.50 und etwa 10.50 Uhr allein mit seinem Traktor samt angebauter Fräse auf einem dortigen Landwirtschaftsfläche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit Armen und Beinen in die Fräse und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Passanten wurden auf das Unglück aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Der Landwirt wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Enschede geflogen. Ein Fremdverschulden an dem Unglück schließen die aufnehmenden Polizeibeamten aus.

