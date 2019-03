Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Bargeld aus Wohnung gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Freitag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Herrenkamp eingedrungen. Wie genau sie sich Zugang verschaffen konnten, ist unklar. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell