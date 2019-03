Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei sucht nach Betrugstat Zeugen

Lingen (ots)

Am Donnerstag ist es in Lingen zwischen 13 und 16 Uhr zu einem Fall des gewerbsmäßigen Betruges gekommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen im Bereich des Kreisverkehrs an der Meppener Straße zum Willy-Brand-Ring verdächtige Personen aufgefallen sind. Insbesondere Autofahrer, die dort mit einer eingeschalteten Dashcam vorbeigefahren sind, könnten zur Aufklärung des Falles beitragen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell