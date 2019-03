Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Brand in Fertigungshalle

Salzbergen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Holsterfeld zum Brand einer Filteranlage gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer war gegen 10.45 Uhr im Bereich einer Strahlanlage ausgebrochen und hatte sich schnell auf eine dazugehörige Filter- sowie die angrenzende Belüftungsanlage ausgebreitet. Die elf in der Halle befindlichen Mitarbeiter konnten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren aus Spelle und Salzbergen waren schnell mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort und brachten die Flammen zügig unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden wird auf fünf- bis zehntausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell