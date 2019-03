Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unbekannter beschädigt Taxi

Papenburg (ots)

Im Rahmen der Karnevalsfeierlichkeiten hat ein bislang unbekannter Täter am späten Sonntagabend an der Rathausstraße ein Taxi beschädigt. Der aggressive junge Mann war auf die Motorhaube des Autos gesprungen und hatte dieses dadurch eingedellt. Er war bereits zuvor im Bereich des Festzeltes aufgefallen, weil er dort mit Flaschen um sich warf und mehrere Passanten beschimpfte. Eine junge Frau war wohl aus Angst vor ihm in ein weiteres Taxi geflüchtet. Der Unbekannte wird als etwa 22 bis 26 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug kurzes, schwarzes Haar und ist vermutlich von südländischer Herkunft. Bekleidet war der Mann mit grauen Schuhen und einem graublauen Pullover. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

