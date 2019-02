Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sechs Drogendealer festgenommen

Lingen (ots)

Der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim ist ein Schlag gegen sechs Drogendealer aus dem südlichen Emsland gelungen. Ermittler aus Lingen hatten seit Anfang Februar gegen die Gruppe ermittelt. Einer Frau und fünf Männer wird vorgeworfen, regelmäßig Drogen unterschiedlicher Art aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt zu haben. Ermittlungen hatten ergeben, dass in der Nacht zum 16. Februar erneut eine solche Einfuhr stattfinden sollte. Mit zwei Autos fuhr die Gruppe in die Niederlande und erwarb dort knapp 34 Gramm Heroin, Marihuana sowie Ecstasy- und Methadontabletten. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Beamten dann beide Fahrzeuge unabhängig voneinander in Wachendorf beziehungsweise Nordhorn anzuhalten und zu kontrollieren. Die erworbenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Alles sechs Insassen der Autos wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn Haftbefehle gegen die einschlägig vorbestraften 34- und 42-jährigen Haupttäter. Deren vier Mittäter wurden nach Vernehmungen auf freien Fuß gesetzt.

