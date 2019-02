Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Garage schnell gelöscht

Lingen (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Dienstagabend gegen 22 Uhr zu einem Brand an der Bäumerstraße ausrücken. Im rückwärtigen Garagenbereich eines dortigen Privatgrundstücks waren aus bislang ungeklärter Ursache unterschiedliche Malerutensilien in Brand geraten. Der Hauseigentümer wurde auf das Feuer aufmerksam und brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr löschte den Brand dann endgültig. Der entstandene Gebäudeschaden ist gering.

