Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Obduktionsergebnis nach Leichenfund im Hafenbecken

Papenburg (ots)

Bei der am Freitag im Hafenbecken in Papenburg gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die seit Anfang Januar vermisste Frau aus Rhauderfehn. Eine am Montagmitttag durchgeführte Obduktion brachte entsprechende Gewissheit. Darüber hinaus konnten die Gerichtsmediziner keinerlei Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden am Tode der 78-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen.

