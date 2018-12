POL-EL: Papenburg - 15-Jährige vermisst

1 weiterer Medieninhalt

Papenburg (ots) - Seit vergangenem Dienstag wird ein 15-jähriges Mädchen aus Papenburg vermisst. Sie hat das Jugendgästehaus des Jugendheims Johannesburg an der Kirchstraße am vergangenen Dienstag mit bislang unbekanntem Ziel verlassen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Jamie-Lee L. ist 1,65 m groß und schlank. Sie hat blaue Augen und kurze, lockige dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Strickjacke, schwarze Turnschuhe, einen schwarzen Pullover und dunkelblaue Jeans. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden. (Wir bitten Sie darum, die Bilder nach dem Wiederauffinden des Mädchens zu löschen!)

