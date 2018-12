POL-EL: Lage - Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Lage (ots) - Am Donnerstagmorgen gab es auf der Grenzstraße zwischen Lage und Grasdorf einen Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher war in Richtung Grasdorf unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch musste ein entgegenkommendes Auto ausweichen und stieß gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen grauen PKW mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92 000 zu melden.

