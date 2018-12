POL-EL: Geeste - Falschfahrer verursacht Unfall auf A31

Geeste (ots) - Heute Mittag kam es um 12:13 Uhr auf der A31 zu einem Verkehrsunfall. Ein älteres Ehepaar fuhr an der Anschlussstelle Geeste entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Oberhausen auf die Autobahn auf. Nach nur wenigen Metern kam es bereits zu einem Zusammenstoß mit zwei in Richtung Norden fahrenden Autos. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Nach zügiger Räumung der Unfallstelle, konnte die Fahrbahn schnell wieder freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell