POL-EL: Bad Bentheim - Shisha-Asche setzt Mülleimer in Brand

Bad Bentheim (ots) - Am Sonntagabend ist es an der Straße Schürenkamp zum Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses gekommen. Ein 17-jähriger Bewohner hatte gegen 20.45 Uhr die Asche einer Shisha in einen Mülleimer gekippt. Dieser geriet dadurch in Brand. Der Jugendliche konnte die Flammen selbstständig ablöschen. Das Obergeschoss wurde stark verrußt. Verletzt wurde niemand. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell