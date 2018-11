POL-EL: Werlte - Bundesweit agierende Ladendiebe im Schnellverfahren verurteilt

Werlte (ots) - Am Mittwochmittag haben zwei 34- und 39-jährige Georgier versucht in einem Drogeriemarkt an der Loruper Straße Waren im Wert von knapp 500 Euro zu stehlen. Einer der Männer hatte das Geschäft gegen 13.15 Uhr betreten und begab sich zügig und zielgerichtet in den Auslagenbereich. Er füllte zwei Müllbeutel mit unterschiedlichen kosmetischen Erzeugnissen. Weil eine Zeugin ihn dabei beobachtete, ergriff er die Flucht, ohne das Diebesgut mitzunehmen. Sein Komplize wartete mit einem Auto auf dem Parkplatz. Beide konnten zunächst mit dem Fahrzeug entkommen, wurden dann aber wenig später von einer Streifenbesatzung auf einem Parkplatz an der Sögeler Straße gestellt und festgenommen. Die Beamten aus Werlte und Sögel fanden im Auto weiteres Diebesgut aus anderen Taten im Gesamtwert von mehr als 700 Euro. Einer der beiden Georgier ist im gesamten Bundesgebiet bereits vielfach einschlägig und wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Beschuldigten in einem beschleunigten Verfahren am Donnerstagmittag zu Haftstrafen von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

