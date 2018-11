POL-EL: Meppen - Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Meppen (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es auf der B70 in Höhe Schnitzelwelt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt. Ein 24-jähriger Mann aus Meppen war gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Lingen unterwegs. Dabei übersah er, dass eine vor ihm fahrende 33-jährige Frau aus Haren ihren Seat kurz abbremsen musste, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Der 24-Jährige fuhr auf und verletzte sich dabei leicht. Die zweite Beteiligte blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

