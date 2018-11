POL-EL: Emlichheim - BMW abgebrannt

Emlichheim (ots) - Am Dienstagabend ist es an der Aatalstraße zum Brand eines 5'er BMW gekommen. Verletzt wurde niemand. Der 38-jährige Fahrer stellte gegen 18.50 Uhr während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung am Auto fest. Als er anhielt breiteten sich die Flammen schnell auf das komplette Auto aus. Die Feuerwehr Emlichheim löschte die Flammen ab. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

