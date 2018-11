POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Papenburg (ots) - Am Sonntag, 4.November, kam es gegen 04:30 Uhr am Gasthauskanal in Höhe der Gaststätte "Li Märdin" bis zur Straße Wiek rechts zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei bislang unbekannte Täter schlugen auf eine 19-jährige Frau sowie auf ihren 23-jährigen Begleiter ein. Der junge Mann wurde dabei nicht unerheblich verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Auch das weibliche Opfer zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

