POL-EL: Herzlake - Mann bedroht Polizisten

Herzlake (ots) - Die Polizei Haselünne hat am Dienstagnachmittag einen 22-jährigen Autofahrer aus Herzlake kontrolliert. Die Streifenbesatzung wurde gegen 17 Uhr an der Eschstraße auf das Auto des Mannes aufmerksam. Als sie Haltesignal für eine Kontrolle gaben, beschleunigte der 22-jährige sein Auto und versuchte mit mehreren äußerst riskanten Fahrmanövern zu entkommen. Erst an der Birkhahnstraße gelang es, das Auto anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren. Der Mann verfügt über keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Während der Kontrolle und bei der anschließenden Blutentnahme, bedrohte und beleidigte er die Beamtinnen und Beamten sowie deren Familien aufs Übelste. Der 22-Jährige wird sich wegen unterschiedlicher Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

