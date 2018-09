POL-EL: Nordhorn - Kind von Rollstuhl überfahren

Nordhorn (ots) - Bereits am Freitag ist es gegen 17 Uhr in der Fußgängerzone zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein dreijähriges Mädchen wurde dabei verletzt. Das Kind spielte mit einem weiteren Mädchen in der Fußgängerzone an der Hauptstraße fangen. Dabei geriet sie vor den Elektrorollstuhl einer 59-jährigen Frau. Das Kind wurde überrollt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem sie dort zwei Tage untersucht und überwacht wurde, konnte Entwarnung gegeben werden. Bis auf einige Prellungen, blieb sie ohne größere Verletzungen.

