POL-EL: Rastdorf - Waldbrandgefahr

Rastdorf (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Jugendliche kontrolliert, die in einem Waldgebiet nahe des Hünengrabs gezeltet hatten. Dort hatten sie auch ein Lagerfeuer entfacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Die Jugendlichen wurden ermahnt und mussten das Lagerfeuer löschen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Verordnung des Landkreises Emsland zur Verhütung von Waldbränden hin. Durch die lange Trockenheit kann der sorglose Umgang mit Feuer schnell zu Bränden in der Natur führen. Eltern werden gebeten, Kinder und Jugendliche auf diese Gefahren aufmerksam zu machen.

