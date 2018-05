POL-EL: Emsbüren - Bienen gestohlen

Emsbüren (ots) - Bislang unbekannte Diebe haben zwischen dem 27. April und dem 3. Mai drei Bienenvölker von einem Grundstück am See "Brelohs Pool" in Emsbüren / Leschede gestohlen. Der Dieb hat die Bienenvölker fachmännisch entnommen und muss ein größeres Fahrzeug zum Transport genutzt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bereits vor einem Jahr gab es an derselben Stelle einen Bienen-Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

