POL-EL: Neuenhaus - Radfahrerin verletzt, Unfallbeteiligte gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Denkmalsweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin war dort gegen 17 Uhr mit einem grauen Opel zusammengestoßen und verletzte sich dabei leicht. Die Opelfahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten. Nach einem kurzen Gespräch fuhr sie dann weiter. Die Beteiligten hatten dabei versäumt, ihre Personalien auszutauschen. Die Autofahrerin wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei in Emlichheim zu melden.

