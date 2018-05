POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht

Lingen (ots) - Am Samstag wurde zwischen 15.50 Uhr und 18.00 Uhr ein gelber BMW auf dem Parkplatz an der Kreisverwaltung in der Straße "Am Wall Süd" beschädigt. Vermutlich wurde er von einem anderen Fahrzeug gestreift. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 melden.

