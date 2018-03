POL-EL: Meppen - Sina Selter erneut ausgezeichnet

Das Bild zeigt Sina Selter und Innenminister Pistorius. Bild-Infos Download

Meppen (ots) - Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, verlieh am 14. Februar 2018 insgesamt 33 Sportlerinnen und Sportlern sowie Organisatoren von Sportver-anstaltungen Ehrenmedaillen und Urkunden. Darunter erneut auch unsere Meppener Kollegin, Sina Selter. Bei den Deutsche Meisterschaften im Karate in Neumünster wurde Polizeikommissarin Sina Selter Deutsche Vizemeisterin im Kumite in der Gewichtsklasse bis 68 kg. Auch aktuell bleibt sie in ihrer Sportart äußerst erfolgreich. Sie wurde zum neunten Mal in Folge Niedersächsische Landesmeisterin und qualifizierte sich dadurch für die im kommenden Monat stattfindenden Deutschen Meisterschaften in Coburg.

Die diesjährige Sportlerehrung fand in Hildesheim statt. Gastgeber dieser Veranstaltung war erstmalig die Polizeidirektion Göttingen.

