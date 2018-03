POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin angefahren

Nordhorn (ots) - Gestern gegen 12.55 Uhr kam es auf dem Postdamm in Nordhorn in Höhe der Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem hellen Kastenwagen und einer Radfahrerin. Der Kastenwagen kam aus der Mozartstraße und bog nach links in Richtung Euregiostraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die an der dortigen Ampel bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, das Fahrrad jedoch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Kastenwagen könnte es sich möglicherweise auf einen VW Caddy handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell