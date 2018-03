POL-EL: Wietmarschen - Unfall im Kreisverkehr

Wietmarschen (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 04:15 Uhr kam es auf der Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 42jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Piccardiestraße aus Georgsdorf kommend in Richtung Füchtenfeld. Nach eigenen Angaben sei er in Höhe der Georgsdorfer Straße vor dem dortigen Kreisverkehr stark geblendet worden. Ein den Kreisverkehr verlassendes weißes Auto habe sein Fernlicht nicht ausgeschaltet, so dass er durch das starke Gegenlicht den Kreisverkehr übersehen habe. Der Autofahrer überfuhr zunächst den Kreisverkehr, fuhr durch eine Gartenhecke und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Verletzt wurde er dabei nicht. Der Mercedes wurde derart stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt. Der Fahrer des weißen Autos sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

