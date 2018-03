POL-EL: Meppen - Brand in Mehrfamilienhaus

Meppen (ots) - Heute Morgen gegen 04:40 Uhr kam es in einem 3-Parteien Wohnhaus in der Falkenstiege aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im zweiten Obergeschoss. Eine 28jährige Bewohnerin wurde durch die starke Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam. Sie alarmierte sämtliche Hausbewohner, so dass alle Personen das Wohnhaus unverletzt verlassen konnten. Durch den Brand wurde ebenfalls das Dachgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr Meppen war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

