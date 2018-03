POL-EL: Haselünne - Alarmanalage verscheucht Einbrecher

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend versucht, in ein Elektrogeschäft an der Petersilienstraße einzudringen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und ergriffen umgehend die Flucht. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

