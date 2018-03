POL-EL: Lingen - Infoveranstaltung für Senioren ein voller Erfolg

Das Bild zeigt Teilnehmer der Veranstaltung und den Referenten Peter Siebert. Bild-Infos Download

Lingen (ots) - Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Gewinnversprechen, (be)trügerische Mails oder auch der unbedarfte Umgang mit Viren- und Passwortschutz. Die Nutzung von Kommunikationsmitteln wie Telefon, Smartphone und PC stellt nicht nur die jüngeren Generationen vor neue Herausforderungen. Polizeihauptkommissar Peter Siebert bot am vergangenen Freitag eine Informationsveranstaltung zum Thema beim Seniorenverein GeLingen an. Die überwältigende Resonanz zeigte, wie präsent das Thema bei der Generation 65-Plus und allen, die nicht mit diesen Kommunikationsmöglichkeiten aufgewachsen sind, tatsächlich ist. Mit rund 70 Teilnehmer platzte der Veranstaltungsraum förmlich aus allen Nähten. Insbesondere die Phänomene Enkeltrick und Falsche Polizeibeamte am Telefon standen im Mittelpunkt des Interesses. "Mir ist noch niemand begegnet, der Angst vor dem Enkeltrick hat. Jeder ist davon überzeugt, dass es ihm nicht passieren kann", so Peter Siebert einleitend. Die polizeiliche Kriminalstatistik spricht in diesem Zusammenhang jedoch eine andere Sprache. Jährlich werden Millionenbeträge durch diese Taten ergaunert. Siebert führte den Zuhörern vor, wie einfach es ist, jede denkbare Telefonnummer zu "stehlen" und sich als deren Inhaber auszugeben. Auch war es ihm gelungen, einen der Anwesenden unbemerkt um sein Smartphone zu erleichtern. An dem lebensnahen Beispiel eines solchen Handydiebstahls führte der Beamte vor, wie die digitale Seriennummer der Geräte, die sogenannte IMEI-Nummer, ausgelesen werden kann. Ist diese bekannt, kann sie genutzt werden, um schnell und unkompliziert eine Onlineanzeige bei der Polizei zu erstatten. Auch dies präsentierte der Hauptkommissar am praktischen Beispiel. Zahlreiche weitere Tipps und Tricks zum Medienalltag und das Handout diverser Merkzettel zum Vortragsinhalt, rundeten die Präventionsveranstaltung ab. "Ich hätte nie für möglich gehalten, wie perfide diese Maschen funktionieren", bedankte sich eine Zuhörerin nach der Veranstaltung bei dem Referenten. "Ich bin jetzt gewappnet", fügte sie hinzu. Die Durchführung dieser und weiterer Veranstaltungen wird maßgeblich durch den Präventionsrat der Stadt Lingen unterstützt.

