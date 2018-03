POL-EL: Lingen - Sperrmüll auf Terrasse abgebrannt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der Terrasse eines Reihenhauses in der Johannesstraße zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen etwa 1 Uhr waren die Bewohner des Hauses auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Auch die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser verließen vorsorglich die Gebäude. Auf der Terrasse war aus bislang ungeklärter Ursache dort gelagerter Sperrmüll in Brand geraten. Die Flammen beschädigten die Terrasse samt Überdachung, ein Gewächshaus sowie die Außenwand des Gebäudes und ein Küchenfenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadend ist bislang noch nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr Lingen war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell