POL-EL: Haselünne - Einbruch in Jugendeinrichtung

Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in eine Jugendeinrichtung an der Straße Krummer Dreh eingedrungen. Sie schlugen gegen kurz vor 6 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Sie erbeuteten drei Spielekonsolen und Bargeld. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 2300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05961)955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

