POL-EL: Wietmarschen - Einbruch bei Autohaus

Wietmarschen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am späten Mittwochabend in die Lagerhalle eines Autohauses an der Lilienthalstraße eingedrungen. Noch bevor sie dort etwas erbeuten konnten, löste gegen 23.15 Uhr der akustische Alarm aus. Die Täter flüchteten und konnten zunächst unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell