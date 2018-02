POL-EL: Lathen - VW Passat beschädigt

Lathen (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag ist es in der Kampstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Fahrertür eines dort vor der Hausnummer 27 geparkten VW Passat eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05933)8847 mit der Polizei Lathen in Verbindung zu setzen.

