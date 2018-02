POL-EL: Papenburg - Ladendieb leistet Widerstand

Papenburg (ots) - Beamte der Polizei Papenburg haben am Dienstagnachmittag einen Ladendieb am Deverweg festgenommen. Weil dieser versuchte auf die Beamten einzuschlagen, musste dieser überwältigt werden. Die Angestellte eines Schuhgeschäftes war gegen 17.30 auf den Mann aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Steife traf den Tatverdächtigen an und kontrollierte ihn. Bei dem 37jährigen Polen wurde entsprechendes Diebesgut aufgefunden. Der Mann stritt den Diebstahl jedoch ab. Als er die Beamten zur Dienststelle begleiten sollte, wehrte er sich end schlug dabei wild um sich. Gegen den 37jährigen wurde Pfefferspray eingesetzt. Ihm wurden Handschellen angelegt und zur Dienststelle transportiert. Anschließend verbrachte der alkoholisierte Mann zunächst mehrere Stunden in der Ausnüchterungszelle. Er wird sich nun wegen Diebstahls und Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell