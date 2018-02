POL-EL: Werlte - Verdächtige Männer kontrolliert

Werlte (ots) - Beamte der Polizei Sögel haben am Montagabend an der Bahnhofstraße ein Fahrzeug kontrolliert. In dem Transporter wurde ein 30-Liter Kanister mit einer typischen Absaugvorrichtung gefunden. Die mitgeführte Ausrüstung wird häufig bei Kraftstoffdiebstählen aus Arbeitsmaschinen oder sonstigen Fahrzeugen genutzt. Möglicherweise haben die Männer in den vergangenen Tagen einen solchen Diebstahl im Bereich Hümmling und Umgebung begangen. Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

