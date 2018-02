POL-EL: Nordhorn - Ausstellung: Kunst in der Polizei (PM und PRESSEEINLADUNG)

Kunst in der Polizei Bild-Infos Download

Nordhorn (ots) - Am Freitag, 2. März 2018, um 18.00 Uhr, wird die 61. Ausstellung "Kunst in der Polizei" im Kloster Frenswegen in Nordhorn eröffnet. Dort stellen Polizeibedienstete und auch Ehemalige ihre selbst geschaffenen Kunstwerke in Form von Bildern und Skulpturen aus. Organisatoren dieser Ausstellung sind mehrere Kolleginnen und Kollegen unter der Federführung von Jochen de Groot aus Dissen. Interessierte können die Ausstellung zwischen dem 2. März und dem 4. April zu den üblichen Öffnungszeiten des Klosters besuchen. Zur Vernissage sind neben Kunstliebhabern natürlich auch Pressevertreter herzlich eingeladen. Die Organisatoren und Aussteller würden sich über eine entsprechende Berichterstattung sehr freuen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell