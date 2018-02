POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Niederländer in Bad Bentheim festgenommen

Bad Bentheim (ots) - Am Montag ist es in einem Ferienressort in Bad Bentheim zur Festnahme zweier niederländischer Staatsangehöriger gekommen. Dem 26jährigen Mann und seiner ebenfalls 26jährigen Frau wird vorgeworfen, ihre sechs Monate alte Tochter in den Niederlanden entführt zu haben. Das Kleinkind wurde in den dort zuvor in behördliche Obhut genommen. Nach Auskunft der niederländischen Behörden, liege eine erhebliche Gefahr für das Kind vor. Die Eltern hatten das Mädchen am Montag mitgenommen und waren mit einem Auto zunächst in unbekannte Richtung geflohen. Ermittlungen hatten ergeben, dass sich das Paar in einem Ferienressort in Bad Bentheim eingemietet hatte. Nach ergangenem internationalem Rechtshilfeersuchen, wurde das Paar dort gegen 20 Uhr festgenommen. Das Kind wurde wohlbehalten an die niederländischen Jugendbehörden übergeben. Die beiden Festgenommenen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen laufen in enger Kooperation mit den Niederlanden.

